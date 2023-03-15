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1 час назад

Свищев назвал политическим решение не продлевать полномочия Матыцина на посту главы FISU

ТАССиещё 1

Решение не продлевать полномочия россиянина Олега Матыцина на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) является политическим. Такое мнение высказал в среду ТАСС председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Свищев назвал политическим решение не продлевать полномочия Матыцина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это исключительно политическое решение, - сказал Свищев. - Матыцин сделал больше для студенческого спорта, чем все предыдущие руководители FISU. Он хорошо зарекомендовал себя на этом посту, на высоком уровне провел Универсиады. Думаю, что им не удастся найти такого же профессионального человека на этот пост".

"Не сомневаюсь, что такой прогрессивный и профессиональный руководитель продолжит применять свои знания на развитие спорта в нашей стране", - добавил парламентарий.

В среду Генеральная ассамблея Международной федерации университетского спорта (FISU) не продлила срок полномочий Матыцина на посту главы организации до 2025 года.

17 декабря 2022 года Матыцин временно возложил полномочия по руководству FISU на первого вице-президента Леонца Эдера в соответствии с уставом организации. Тогда же он сообщил журналистам, что в любой момент может вернуться к выполнению обязанностей президента и у него нет ограничений по участию в мероприятиях FISU. Матыцин возглавил FISU в 2015 году, в 2019 году он был переизбран на второй четырехлетний срок, в январе 2020 года был назначен на пост министра спорта РФ. Срок полномочий действующего исполкома федерации и ее руководителя истечет в ноябре 2023 года.

Около спорта,Олег Матыцин,Дмитрий Свищев,Генассамблея ООН,Госдума,
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