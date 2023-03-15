Глава Минспорта Канады сбежала после вопроса про российских атлетов

Неудобные вопросы по международной повестке от антивоенного активиста Ива Энглера заставили главу Минспорта Канады Паскаль Сент-Онж спасаться бегством. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: cbc.ca cbc.ca

Отмечается, что журналист рассказал об инциденте в Twitter. Свой пост он сопроводил видео, на кадрах которого Сент-Онж останавливается, чтобы выслушать вопросы, а затем быстрым шагом покидает помещение.

Сотрудники министерства при этом активно мешают активисту осуществлять съемку, пытаются закрыть камеру.

Уточняется, что Энглер поинтересовался тем, собирается ли Канада вводить санкции против США, напавших на Ирак и другие страны, на фоне введения ограничительных мер против российских и белорусских атлетов.

Также он попросил министра ответить на простой вопрос о том, следует ли международному сообществу ввести рестрикции против самой Канады, которая бомбила Афганистан и Ливию.

Кроме того, он пожелал, чтобы Сент-Онж прокомментировала в контексте санкционной политики страны ситуацию Израиля и Палестины.