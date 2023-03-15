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24 минуты назад

Глава Минспорта Канады сбежала после вопроса про российских атлетов

Илья Родин

Неудобные вопросы по международной повестке от антивоенного активиста Ива Энглера заставили главу Минспорта Канады Паскаль Сент-Онж спасаться бегством. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Минспорта Канады сбежала после вопроса про российских атлетов
Фото: cbc.cacbc.ca

Отмечается, что журналист рассказал об инциденте в Twitter. Свой пост он сопроводил видео, на кадрах которого Сент-Онж останавливается, чтобы выслушать вопросы, а затем быстрым шагом покидает помещение.

Сотрудники министерства при этом активно мешают активисту осуществлять съемку, пытаются закрыть камеру.

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Уточняется, что Энглер поинтересовался тем, собирается ли Канада вводить санкции против США, напавших на Ирак и другие страны, на фоне введения ограничительных мер против российских и белорусских атлетов.

Также он попросил министра ответить на простой вопрос о том, следует ли международному сообществу ввести рестрикции против самой Канады, которая бомбила Афганистан и Ливию.

Кроме того, он пожелал, чтобы Сент-Онж прокомментировала в контексте санкционной политики страны ситуацию Израиля и Палестины.

Ранее сообщалось, что канадского активиста Энглера выпроводили из зала, в котором проходил брифинг вице-премьера Канады Христи Фриланд. Жесткая реакция охраны была вызвана тем, что он осмелился задать вопрос о переговорах по Украине.

Около спорта,Ив Энглер,
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