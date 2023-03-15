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1 час назад

В США более 30% спортсменов опасаются заниматься сексом из-за допинга

Елена Прошина

В США 32% спортсменов опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм через биологические жидкости партнера. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провело Американское антидопинговое агентства.

Cпортсмены в США опасаются заниматься сексом из-за допинга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также спортсмены США опасаются, что запрещенные вещества могут попасть к ним в организм через пищевые добавки (88%), медицинские препараты (73%), мясо (42%) и окружающую среду (34%).

Опрос проводился с 2 мая по 10 июня 2022 года. В нем приняли участие 994 американских спортсмена из 76 видом спорта. Каждый участник ответил на 55 вопросов по десяти темам.

Напомним, что в истории допинга уже есть случай передачи запрещенного вещества спортсмену во время секса. Инцидент произошел летом 2019 года с канадской каноисткой Лоренс Венсан-Лапуант, у которой в организме обнаружили следы лигандрола. Позже ее оправдали, так как спортсменке удалось доказать, что вещество попало к ней в организм в результате «обмена биологическими жидкостями» с ее экс-парнем. Он занимался американским футболом на любительском уровне и принимал добавки для тренировок.

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