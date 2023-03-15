Cпортсмены в США опасаются заниматься сексом из-за допинга

Опрос проводился с 2 мая по 10 июня 2022 года. В нем приняли участие 994 американских спортсмена из 76 видом спорта. Каждый участник ответил на 55 вопросов по десяти темам.

Напомним, что в истории допинга уже есть случай передачи запрещенного вещества спортсмену во время секса. Инцидент произошел летом 2019 года с канадской каноисткой Лоренс Венсан-Лапуант, у которой в организме обнаружили следы лигандрола. Позже ее оправдали, так как спортсменке удалось доказать, что вещество попало к ней в организм в результате «обмена биологическими жидкостями» с ее экс-парнем. Он занимался американским футболом на любительском уровне и принимал добавки для тренировок.