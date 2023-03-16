Журова считает, что Украина будет просить деньги для проведения ЧМ-2030

«И я совершенно уверена, что на Украине очень любят футбол, но мы знаем, что у них сейчас в этой ситуации в финансовом плане очень непросто будет такой чемпионат проводить, давайте говорить искренне. На самом деле, все оценивают, что к 2030 году они будут просить деньги, сейчас нужно уже арены готовить.