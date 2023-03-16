Журова считает, что Украина будет просить деньги для проведения ЧМ-2030

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об исключении Украины из состава совместной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
«И я совершенно уверена, что на Украине очень любят футбол, но мы знаем, что у них сейчас в этой ситуации в финансовом плане очень непросто будет такой чемпионат проводить, давайте говорить искренне. На самом деле, все оценивают, что к 2030 году они будут просить деньги, сейчас нужно уже арены готовить.
Ну а потом представьте, что они народу скажут, у них и так социально-экономическая ситуация не самая лучшая, а еще нужны будут деньги на такие соревнования», — передает слова Журовой «Все про спорт».
В прессе ранее появились сообщения о том, что у португальцев и испанцев возникли серьезные сомнения в том, что Украина сможет восстановиться и провести групповой этап турнира в случае победы заявки. Заменой Украины станет Марокко.
Кроме того, на происходящее сильно повлияла неопределенная ситуация в Украинской ассоциации футбола (УАФ), руководителя которой Андрея Павелко от работы отстранил Печерский районный суд Киева.
На ЧМ 2030 также претендуют совместные заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.