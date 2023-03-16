Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Журова считает, что Украина будет просить деньги ради проведения ЧМ-2030

Газета.Ru

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об исключении Украины из состава совместной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Журова считает, что Украина будет просить деньги для проведения ЧМ-2030
Фото: РИА Новости РИА Новости

«И я совершенно уверена, что на Украине очень любят футбол, но мы знаем, что у них сейчас в этой ситуации в финансовом плане очень непросто будет такой чемпионат проводить, давайте говорить искренне. На самом деле, все оценивают, что к 2030 году они будут просить деньги, сейчас нужно уже арены готовить.

Ну а потом представьте, что они народу скажут, у них и так социально-экономическая ситуация не самая лучшая, а еще нужны будут деньги на такие соревнования», — передает слова Журовой «Все про спорт».

В прессе ранее появились сообщения о том, что у португальцев и испанцев возникли серьезные сомнения в том, что Украина сможет восстановиться и провести групповой этап турнира в случае победы заявки. Заменой Украины станет Марокко.

Кроме того, на происходящее сильно повлияла неопределенная ситуация в Украинской ассоциации футбола (УАФ), руководителя которой Андрея Павелко от работы отстранил Печерский районный суд Киева.

На ЧМ 2030 также претендуют совместные заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.

Около спорта,Андрей Павелко,Светлана Журова,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий