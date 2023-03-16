Полиция не справляется с немецкими ультрас, разозлившимися из-за запрета на посещение матча ЛЧ.

Ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом» предшествует настоящая жара! Всё дело в болельщиках немецкой команды, прибывших в Неаполь.

На прошлой неделе Министерство внутренних дел Италии издало указ, в котором запретило покупать билеты на матч всем жителям Германии. Причина – атака на болельщиков «Наполи» во Франкфурте-на-Майне перед первой игрой команд. Тогда несколько фанатов итальянского клуба получили травмы. 8 марта Италия заблокировала продажу билетов немецким болельщикам и запретила пускать фанатов «Айнтрахта» в Неаполь. Однако решение было опротестовано «Айнтрахтом» в итальянском суде: 11 марта стало известно о снятии запрета. «Наполи» следом выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность ситуацией.

Итальянцы отметили, что из-за решения суда перед игрой в Италии могут начаться беспорядки. Через день префект города Клаудио Паломба издал указ, в котором запретил жителям Франкфурта приобретать билеты на матч Лиги чемпионов по причинам защиты общественной безопасности. Однако около трёх тысяч болельщиков «Айнтрахта» всё равно отправились в Неаполь, несмотря на закрытый гостевой сектор и невозможность пройти на стадион.

В итоге фанаты немецкого клуба объединились с ультрас «Аталанты» – давними врагами «Наполи» – и устроили беспорядки на улицах Неаполя. Болельщики «Айнтрахта» закидывают полицейских файерами и вступают с ними в противостояния, жгут автомобили, а также шокируют людей, случайно попавших в эпицентр событий. Беспорядки происходят на нескольких улицах города.

В Неаполе сегодня увеличено количество полицейских, однако это не сильно помогает органам правопорядка «потушить» напряжённость. Отметим, что инциденты начались ещё ночью: болельщики «Наполи» закидали камнями и бутылками автобус с фанатами «Айнтрахта», а затем немцы ответили неаполитанцам, напав на них в одном из баров. Полицейские прибыли на место, однако не смогли никого задержать.

По последней информации из Неаполя, полиция не может посадить немецких болельщиков в автобусы, а недалеко от них находятся фанаты «Наполи». Итальянцы не подходят к объединённой группировке «Айнтрахта» и «Аталанты», которая, в свою очередь, выгнала полицейских с площади. У городских властей также есть опасения, что болельщики «Аталанты» помогут фанатам «Айнтрахта» попасть на стадион.