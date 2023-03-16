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1 час назад

Российских волонтеров пригласили на Олимпиаду-2024 в Париж

Спорт день за днем

Волонтеры из России будут работать на летних Олимпийских играх, которые в 2024 году пройдут в Париже, сообщили РИА Новости Спорт.

Российских волонтеров пригласили на Олимпиаду в Париж
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

Организаторы планирует привлечь в общей сложности 45 тысяч человек. 22 марта откроется отбор заявок.

«Нет никаких рекомендаций для российских заявителей. Программа открыта для всех до тех пор, пока они соответствуют всем критериям отбора», – цитирует заявление оргкомитета Олимпийских игр РИА Новости Спорт.

С февраля 2022 года российские и белорусские спортсмены не принимают участие в международных турнирах. Не допускать представителей этих стран к соревнованиям спортивным федерациям рекомендовал Международный олимпийский комитет (МОК).

В январе 2023 года в МОК сообщили, что рассматривают возможность допуска россиян и белорусов к турнирам в нейтральном статусе и при условии, что спортсмены не поддерживают специальную военную операцию на Украине.

В последний раз российские спортсмены приняли участие в Олимпиаде в 2022 году. Тогда проходили зимние Олимпийские игры. Российские команды также выступали на соревнованиях в нейтральном статусе из-за санкций, связанных с допингом.

Олимпиада-2024 стартует 26 июля и продлится до 11 августа. Официальная часть турнира и открытие пройдет на стадионе «Стад де Франс».

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