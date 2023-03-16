Главный редактор «Советского спорта» сообщил об уходе из издания

– Я провел в «Советском спорте» семь очень счастливых лет. Многие говорили в 2016 году: куда ты идешь? Издания трудно, огромные долги, проблемы, войны акционеров. Ты хочешь, чтобы остался потом у болельщиков в памяти как последний главный редактор? А кто-то просто удивленно спрашивал: да неужто еще существует такое издание?