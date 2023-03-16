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1 час назад

Гашек о допуске россиян на ОИ: чешский гимн там исполняться не должен

Газета.Ru

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек резко отрицательно относится к идее допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.

Гашек высказался о допуске россиян на ОИ
Фото: 

«В любом случае, я бы не стал смотреть Олимпийские игры, но я бы не стал решать за чешских спортсменов, можно ли им туда ехать.

Я бы объяснил им это и посоветовал не ехать туда.

На соревнованиях, в которых могут принимать участие российские спортсмены, ни при каких обстоятельствах не должен звучать наш гимн, граждане Чехии не должны быть одеты в одежду с чешским флагом или чешским гербом», — передает слова Гашека PrahaIn.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян.

В начале февраля 35 стран в ходе онлайн-встречи выступили против участия России на Олимпийских играх в Париже.

Ранее министр спорта Канады не стала отвечать на вопрос о дискриминации россиян и ушла.

Около спорта,Доминик Гашек,
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