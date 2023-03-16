Гашек высказался о допуске россиян на ОИ

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек резко отрицательно относится к идее допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.
«В любом случае, я бы не стал смотреть Олимпийские игры, но я бы не стал решать за чешских спортсменов, можно ли им туда ехать.
Я бы объяснил им это и посоветовал не ехать туда.
На соревнованиях, в которых могут принимать участие российские спортсмены, ни при каких обстоятельствах не должен звучать наш гимн, граждане Чехии не должны быть одеты в одежду с чешским флагом или чешским гербом», — передает слова Гашека PrahaIn.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян.
В начале февраля 35 стран в ходе онлайн-встречи выступили против участия России на Олимпийских играх в Париже.
Ранее министр спорта Канады не стала отвечать на вопрос о дискриминации россиян и ушла.