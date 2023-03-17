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57 минут назад

Фетисов об отстранении россиян: «Нынешние решения МОК совершенно беспредельные. Возможно, нам нужно обратиться в ООН»

Sports.ru

Вячеслав Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов.

Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам надо воздействовать на МОК, он рекомендует федерациям принимать решения, но они официально нигде не закреплены. Идут рекомендации от Томаса Баха, которые тоже не имеют официального статуса.

Если ситуация с недопуском связана с СВО, то они должны внести в хартию пункт о том, что стороны или сторона – участница военного конфликта – должна отстраняться от международных соревнований, но тогда МОК будет не спортивной организацией, а военно-политической.

Надо предложить МОК принять такое решение или вернуть наших спортсменов. Сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то все свелось к одному, который касается нашей страны.

Возможно, если на призывы спортивных руководителей не будет никакого ответа, нужно обратиться в ООН, может, там мы сумеем получить официальный ответ, поймем, что нам не нужно рассчитывать на попадание на Олимпиаду.

Уже в марте начнутся отборочные соревнования. Самое страшное, что спортсмены находятся в неведении относительно своего будущего. Я бы не хотел находиться в такой ситуации.

Мы играли во времена холодной войны, но нас никогда не отстраняли от соревнований, были бойкоты, но это совершенно другая ситуация. Нынешние решения МОК совершенно беспредельные», – сказал Фетисов.

Около спорта,Томас Бах,Вячеслав Фетисов,ООН,
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