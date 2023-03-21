«Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы, они поражены. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива. Полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело», — передает слова Шестакова Sport24.