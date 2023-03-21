Доктор медицинских наук Андрей Шестаков считает, что пока нет оснований для позитива в лечении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.
«Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы, они поражены. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива. Полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело», — передает слова Шестакова Sport24.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.
7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы.