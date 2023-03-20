Губерниев назвал Канчельскиса вруном и фриком

«Я с ним 100 лет не был в эфире, сложно представить, чтобы я кому-то запрещал кого-то критиковать. Все знают, что я честный, справедливый журналист. Андрей Канчельскис, вы врун и фрик, к сожалению», — сказал Губерниев.