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1 час назад

Путин: cпортивные связи России и Китая приобретают особое значение

Чемпионат.com

Президент России Владимир Путин во время проходящих сегодня переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о значимости спортивных связей между двумя государствами.

Путин: cпортивные связи России и Китая приобретают особое значение
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Во время своей речи российский лидер сделал акцент на том, что cпортивные связи России и Китая приобретают особое значение сейчас, когда Запад использует спорт как инструмент давления.

Напомним, в марте прошлого года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований из-за военных действий на Украине. За это время риторика главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении россиян неоднократно менялась.

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