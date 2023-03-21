Путин: cпортивные связи России и Китая приобретают особое значение

Президент России Владимир Путин во время проходящих сегодня переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о значимости спортивных связей между двумя государствами.

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Во время своей речи российский лидер сделал акцент на том, что cпортивные связи России и Китая приобретают особое значение сейчас, когда Запад использует спорт как инструмент давления.