Путин: cпортивные связи России и Китая приобретают особое значение

Президент России Владимир Путин во время проходящих сегодня переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о значимости спортивных связей между двумя государствами.
Во время своей речи российский лидер сделал акцент на том, что cпортивные связи России и Китая приобретают особое значение сейчас, когда Запад использует спорт как инструмент давления.
Напомним, в марте прошлого года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований из-за военных действий на Украине. За это время риторика главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении россиян неоднократно менялась.