Россия и Китай выступили против политизации спорта в совместном заявлении

Российская Федерация и Китайская Народная Ресупблика выступили против политизации спорта в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Полное заявление было опубликовано на официальном сайте президента России.

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«Стороны высоко оценивают позитивные результаты Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах, продолжат укреплять всестороннеевзаимодействие в данной сфере, способствуя совместному развитию физической культуры и спорт

Китайская сторона поддерживает российскую инициативу о проведении в 2024 году в г. Казани Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира.