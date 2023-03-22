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1 час назад

Россия и Китай выступили против политизации спорта в совместном заявлении

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Российская Федерация и Китайская Народная Ресупблика выступили против политизации спорта в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Полное заявление было опубликовано на официальном сайте президента России.

Россия и Китай выступили против политизации спорта в совместном заявлении
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Стороны высоко оценивают позитивные результаты Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах, продолжат укреплять всестороннеевзаимодействие в данной сфере, способствуя совместному развитию физической культуры и спорт

Китайская сторона поддерживает российскую инициативу о проведении в 2024 году в г. Казани Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира.

Стороны приветствуют соответствующие инициативы и решения Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, совместно отстаивают олимпийские ценности, готовы создавать площадки с благоприятными условиями для проведения соревнований с участием отвечающих требованиям спортсменов из всех стран», – говорится в заявлении.

Около спорта,
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