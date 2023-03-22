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15 минут назад

Спортсмены России на Играх стран Боливарианского альянса выступят под национальным флагом

ТАСС

Российские спортсмены будут выступать с национальными флагом и гимном на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которые пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Спортсмены России выступят под национальным флагом в Венесуэле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российские спортсмены будут выступать на этих Играх стран Боливарианского альянса под флагом и гимном России", - сообщили в пресс-службе.

В состав российской делегации для участия в Играх стран Боливарианского альянса планируется включить 48 спортсменов. Россияне примут участие в соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, прыжкам на батуте, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.

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Игры стран Боливарианского альянса включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. 22 февраля пресс-служба Министерства спорта РФ сообщила, что министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы, вице-президент страны по вопросам развития общественного и территориального развития Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным пригласил российскую делегацию принять участие в соревнованиях.

Около спорта,Олег Матыцин,Минспорт России,
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