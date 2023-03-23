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1 час назад

Глава IIHF рассказал о давлении на организацию при принятии решения о допуске России

Газета.Ru

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что на организацию осуществляется давление в вопросе о принятии решения о будущем сборных России и Белоруссии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Глава IIHF пожаловался на давление при принятии решения о допуске России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Давление отовсюду. Некоторые, чтобы вернуть Россию и Белоруссию, некоторые, чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение. Вопрос, на который должна ответить IIHF: «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Белоруссией ЧМ в Праге, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали «нет» — слишком рано», — заявил Тардиф.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Напомним, что Международная федерация хоккея ранее приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашних международных соревнований.

Около спорта,Люк Тардиф,СБОРНАЯ РОССИИ,
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