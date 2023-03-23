Глава IIHF пожаловался на давление при принятии решения о допуске России

«Давление отовсюду. Некоторые, чтобы вернуть Россию и Белоруссию, некоторые, чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение. Вопрос, на который должна ответить IIHF: «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Белоруссией ЧМ в Праге, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали «нет» — слишком рано», — заявил Тардиф.