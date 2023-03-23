Глава IIHF пожаловался на давление при принятии решения о допуске России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что на организацию осуществляется давление в вопросе о принятии решения о будущем сборных России и Белоруссии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Давление отовсюду. Некоторые, чтобы вернуть Россию и Белоруссию, некоторые, чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение. Вопрос, на который должна ответить IIHF: «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Белоруссией ЧМ в Праге, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали «нет» — слишком рано», — заявил Тардиф.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Напомним, что Международная федерация хоккея ранее приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашних международных соревнований.