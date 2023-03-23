Мишустин прокомментировал ситуацию с российскими спортсменами

Сохранение соревновательной практики у российских спортсменов в условиях международной изоляции является важным аспектом для правительства РФ. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопрос председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

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"Считаю, что самое важное для нас - сохранить соревновательную практику наших ребят, сделать для этого все возможное, - сказал Мишустин. - В 2022 году была проведена Спартакиада сильнейших спортсменов по летним видам спорта, в Китае прошли Российско-китайские молодежные зимние игры. В перспективе [планируется] организовать Игры стран ШОС и БРИ

"Несмотря на беспрецедентное давление, нам удалось отстоять интересы ряда наших [спортивных] федераций на международных соревнованиях. Это и бокс, и фехтование, и самбо, и шахматы, и тайский бокс, и теннис. В этом смысле нужно делать комплекс мер, чтобы сохранить соревновательную практику", - отметил Мишустин.