Андрей Мостовой рассказал о съёмках в сериале «Содержанки»

Меня уже показывали? Да, я в самой первой серии был. В двух моментах мелькнул. И будет ещё один эпизод, который мы снимали на стадионе. Я там буду в нашей раздевалке. Должен был ещё в одной сцене сняться, но не получилось. Съёмочный день затянулся. И ближе к полуночи мне пришлось покинуть площадку: с утра надо было ехать на тренировку.