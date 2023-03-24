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42 минуты назад

Винер похвалила главу МОК Баха за выступление против «коллективной вины» российских спортсменов

Газета.Ru

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер высказалась о словах руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против принципа «коллективной вины» российских атлетов.

По ее словам, нужно дождаться конкретных мер МОК по допуску россиян к участию в летних Олимпийских играх в Париже.

«Это очень хорошо, однако все зависит от результата. Мы уже несколько раз слышали от него слова о нашем скором возвращении, но все оставалось так, как было.

По фехтованию вроде бы разрешили соревнования, однако все страны отменяют турниры, где должен был проходить отбор. Вот когда они соберутся обсуждать и выносить окончательное решение, вот тогда и будем говорить», — приводит слова Винер RT.

Напомним, что предстоящая Олимпиада пройдет во французской столице с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки попросили отменить дисквалификацию Ирины Винер.

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