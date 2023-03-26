Кавазашвили раскритиковал главу МОК за вмешательство в дела России

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за его последнее заявление.

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"Посмотрите на Баха, он нам лапшу на уши вешает в каждом своем выступлении. Требует от спортсменов осуждать СВО — это же полная хрень! Какое он право имеет лезть в дела нашей страны?", - передает слова Кавазашвили "Матч ТВ".

Напомним, что Томас Бах выступил против принципа "коллективной вины" российских атлетов, однако, отметил, что организация запрещает демонстрацию поддержки СВО.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян. В МОК обещали обсудить 28 марта допуск россиян.

В начале февраля 35 стран в ходе онлайн-встречи выступили против участия России на Олимпийских играх в Париже.