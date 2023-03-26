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1 час назад

Матыцин посетит Китай в рамках рабочей поездки с 27 по 29 марта

ТАССиещё 3

Министр спорта РФ Олег Матыцин с 27 по 29 марта совершит рабочую поездку в Китай. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ведомства.

Матыцин посетит Китай в рамках рабочей поездки
Фото: ТАССТАСС

17 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах.

В столице Китая Матыцин встретится с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжиданем. Руководители спортивных ведомств обсудят развитие двусторонних спортивных связей, мероприятия перекрестных Годов сотрудничества в области физической культуры и спорта, сотрудничество федераций по отдельным видам спорта.

Также российская делегация посетит Пекинский спортивный университет и встретится с его руководством. Темой двусторонней встречи станет развитие студенческого спорта и спортивной науки.

В Чэнду министр посетит одноименный университет и встретится с губернатором провинции Сычуань Хуан Цяном, чтобы обсудить развитие регионального и приграничного сотрудничества между Россией и Китаем.

Около спорта,Олег Матыцин,Владимир Путин,
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