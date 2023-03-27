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52 минуты назад

Путин поручил упростить использование системы Fan ID

Чемпионат.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование системы Fan ID. Прежде всего изменения должны коснуться инвалидов, пенсионеров и детей.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок – 1 мая 2023 года», — сказано в распоряжении президента на его официальном сайте.

Напомним, после введения Fan ID на матчах РПЛ существенно снизилась посещаемость. Активные фанаты клубов РПЛ протестуют против нового закона и бойкотируют матчи чемпионата. Обычные болельщики в большинстве своём также критикуют Fan ID.

Около спорта,Видео,Владимир Путин,Правительство РФ,
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