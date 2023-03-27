Нет ни одной причины пересматривать режим отстранения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад, сразу после начала СВО (фраза изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»).

Мы твердо убеждены, что сейчас не время рассматривать возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе. Хотя МОК еще не принял окончательных решений, мы настоятельно призываем его отказаться от своих планов и вернуться к исходной, хорошо зарекомендовавшей себя позиции, поддерживаемой международным сообществом», — говорится в заявлении.