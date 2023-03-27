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48 минут назад

«Дело не в национальности». В Польше объяснили жёсткую позицию по российским спортсменам

Чемпионат.com

Министерство иностранных дел Польши опубликовало заявление, в котором объяснило причину, по которой выступает категорически против допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам под нейтральным флагом.

«Мы приняли к сведению опасения, изложенные специальными докладчиками ООН по вопросу о недискриминации спортсменов исключительно по принципу национальности. Мы сожалеем, что МОК использовал эти опасения как предлог, чтобы радикально изменить свою первоначальную аргументированную позицию в отношении рекомендации не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

Мы хотим подчеркнуть, что не национальная принадлежность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются/поддерживаются их правительствами или бизнесом.

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Нет ни одной причины пересматривать режим отстранения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад, сразу после начала СВО (фраза изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»).
Мы твердо убеждены, что сейчас не время рассматривать возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе. Хотя МОК еще не принял окончательных решений, мы настоятельно призываем его отказаться от своих планов и вернуться к исходной, хорошо зарекомендовавшей себя позиции, поддерживаемой международным сообществом», — говорится в заявлении.

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских атлетов были отстранены от международных стартов из-за военных действий на Украине.

Около спорта,Видео,ООН,
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