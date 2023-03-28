Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на соревнования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту планов вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что участие россиян и белорусов в нейтральном статусе «работает» во многих видах спорта. Кроме того, ни на одном из турниров, в которых принимали участие спортсмены из России и Белоруссии, не было инцидентов, связанных с безопасностью.

«Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают российским и белорусским спортсменам визы за очень редкими исключениями, а в других странах им даже выдают разрешения на работу», — добавил он.

Вместе с тем Бах подчеркнул, что МОК не может найти решение, которое устраивало бы всех и с «этим, возможно, придется жить».

Напомним, что ранее исполком МОК призвал вернуть российских и белорусских спортсменов на международные состязания под нейтральным флагом. Речь идет о тех спортсменах, которые не высказывали открытую поддержку спецоперации на Украине.