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1 час назад

Бах заявил, что ни разу не общался с Путиным за последний год

Чемпионат.comиещё 1

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции заявил, что ни разу не общался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным за последний год.

Бах заявил, что ни разу не общался с Путиным за последний год
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

— Полагаю, Владимир Путин был одним из первых, кто позвонил вам после назначения. У вас были близкие рабочие отношения в Сочи. Как они влияли на ваше отношение к этой ситуации? Общались ли вы с ним в течение последних 12 месяцев? — Мистер Путин также был первым человеком, у кого МОК отозвал олимпийский орден. — Так вы общались с ним? — Ответ — чёткое нет.

Около спорта,Томас Бах,Владимир Путин,
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