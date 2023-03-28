Бах заявил, что ни разу не общался с Путиным за последний год

— Полагаю, Владимир Путин был одним из первых, кто позвонил вам после назначения. У вас были близкие рабочие отношения в Сочи. Как они влияли на ваше отношение к этой ситуации? Общались ли вы с ним в течение последних 12 месяцев? — Мистер Путин также был первым человеком, у кого МОК отозвал олимпийский орден. — Так вы общались с ним? — Ответ — чёткое нет.