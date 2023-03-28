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58 минут назад

Глава ОКР: возможно, теннис — единственный вид спорта, где россияне продолжат выступать

Чемпионат.com

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что с учётом условий допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, которые назвал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, теннис может остаться единственным видом спорта, где россияне смогут продолжить выступления.

Глава ОКР назвал вид спорта, где россияне продолжат выступать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что изменилось в течение года? Нам был дан ответ, что все убедились, что соревнования проходят безопасно, в том числе и по теннису. В данном контексте, как сегодня сформулировал позицию МОК, возможно, что теннис – это единственные соревнования, в которых участие будут принимать наши спортсмены.

Я как участник пяти Олимпиад сложно себе представляю, как спортсмены, которые, например, в Токио жили вместе, но один поедет на Игры, а другой – нет, только потому, что он из ЦСКА, например. Сейчас на этот вопрос нет ответа, даже МОК не ответит. Это нарушение гуманитарных основ общества и идей Пьера де Кубертена. МОК очень избирательно говорит насчёт санкций в отношении российских спортсменов», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

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