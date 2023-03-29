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1 час назад

Мария Захарова: решение МОК — проявление нетерпимости по этническому признаку

Чемпионат.com

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на определённых условиях.

Захарова: решение МОК — проявление нетерпимости по этническому признаку
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я бы сказала, что это опасный и преступный фарс. Опасный, потому что такое отношение может коснуться и других сфер. Любая другая сфера может быть подвержена такой дикой коррозии. Это вызревает в западных либеральных моделях. Мы видим, как представители разных этнических групп подвергаются такому воздействию, возможно, не столь явному. Например, через международные институты, через международные организации. Но ведь это исключительно и только ксенофобия, национальная ненависть, нетерпимость по этническому признаку. А как это ещё можно квалифицировать?

Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Около спорта,Мария Захарова,МИД России,
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