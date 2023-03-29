Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживающих спецоперацию на Украине публично (к примеру, не публикующих в соцсетях посты с символом Z). Некоторые представители российского спорта назвали эти условия дискриминационными, другие сочли их шансом для россиян.

По итогам заседания исполкома МОК президент организации Томас Бах перечислил рекомендации по допуску россиян и белорусов на международные соревнования: участие возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна), если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

При этом к командным соревнованиям россиян допускать не рекомендуется (то есть хоккейные и футбольные команды РФ не смогут участвовать в международных турнирах).

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что возмущаться из-за требований МОК не надо - необходимо «работать с тем, что дают».

«Мое мнение - надо выступать при любых условиях. Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт», - подчеркнула Тарасова.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков счел условия МОК нарушением прав человека и дискриминацией. Недопуск команд он назвал «дискриминацией не только по паспорту, но и по виду спорта».

Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжных гонках Вероника Степанова написала в своем Telegram-канале, что не позволит международным комиссиям «разбирать ее взгляды и убеждения» для допуска на Кубок мира.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? <…> Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», - заявила она, сопроводив свой пост совместным фото с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трехкратный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко в беседе с РИА Новости заявил, что аналогичные условия следовало бы поставить и спортсменам из других стран.

«Тогда надо не допускать и спортсменов, представляющих бундесвер, и итальянских карабинеров, и французских, и австрийских полицейских. Ведь европейские спортсмены в основном всегда приписаны к каким-либо силовым структурам. <…> Тех же американцев должны уже давно отстранить от участия в соревнованиях, ведь США воюют на протяжении многих лет, начиная с Вьетнама», - сказал Демченко.

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил РИА Новости, что рекомендации МОК - «шаг навстречу» россиянам.