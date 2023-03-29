Боксер Усик пришел на молитву в Киево-Печерскую лавру

Чемпион мира по боксу Александр Усик пришел на богослужение в Киево-Печерскую лавру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
29 марта истекает ультиматум с требованием к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру. С утра на молитву в обитель собрались сотни верующих. Люди едут со всей Украины. Все желающие даже не смогли поместиться в храме, множество людей стоит на улице.
Среди пришедших оказался и украинский боксер Александр Усик. спортсмен отказался что-либо комментировать прессе, подчеркнув, что пришел просто помолиться.
Напомним, 27 марта Министерство культуры Украины заявило УПЦ, что в одностороннем порядке разрывает договор аренды монастыря. В связи с этим монахи должны покинуть лавру уже в среду. На следующий день начнет работу комиссия по приемке имущества заповедника.