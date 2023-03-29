Боксер Усик пришел на молитву в Киево-Печерскую лавру

Чемпион мира по боксу Александр Усик пришел на богослужение в Киево-Печерскую лавру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

29 марта истекает ультиматум с требованием к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру. С утра на молитву в обитель собрались сотни верующих. Люди едут со всей Украины. Все желающие даже не смогли поместиться в храме, множество людей стоит на улице.

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Среди пришедших оказался и украинский боксер Александр Усик. спортсмен отказался что-либо комментировать прессе, подчеркнув, что пришел просто помолиться.