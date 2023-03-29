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48 минут назад

МОК призвал международные федерации оперативно решить вопрос допуска россиян

ТАССиещё 1

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации оперативно решить вопрос по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Об этом на пресс-конференции в среду заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

МОК призвал международные федерации оперативно решить вопрос допуска россиян
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"Все, что я могу сказать, так это то, что этот вопрос нужно решить своевременно, потому что рекомендации международным федерациям касаются предстоящего сезона, - сказал Адамс. - Я не могу сейчас обрисовать сроки, но мы дали четко понять, как мы видим развитие ситуации. И вы должны понимать, что не от МОК зависит, кого международные федерации допустят, а кого - нет. Мы сделали им предложение, и теперь они должны решить, хотят ли они следовать этим рекомендациям, но это должно быть оперативно, потому что речь идет о международных соревнованиях, которые уже идут".

Во вторник президент МОК Томас Бах заявил, что международные федерации должны определять, кому из спортсменов выступать на международных соревнованиях. Он подчеркнул, что решения должны приниматься "на спортивных, а не политических основаниях".

Исполком МОК во вторник рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции РФ на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Там добавили, что российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал эти рекомендации абсолютно неприемлемыми и ведущими к расколу отечественного спорта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал рекомендации МОК дискриминационными.

Около спорта,Томас Бах,Марк Адамс,Станислав Поздняков,Дмитрий Песков,
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