МОК призвал международные федерации оперативно решить вопрос допуска россиян

"Все, что я могу сказать, так это то, что этот вопрос нужно решить своевременно, потому что рекомендации международным федерациям касаются предстоящего сезона, - сказал Адамс. - Я не могу сейчас обрисовать сроки, но мы дали четко понять, как мы видим развитие ситуации. И вы должны понимать, что не от МОК зависит, кого международные федерации допустят, а кого - нет. Мы сделали им предложение, и теперь они должны решить, хотят ли они следовать этим рекомендациям, но это должно быть оперативно, потому что речь идет о международных соревнованиях, которые уже идут".