Минспорта утвердил новые нормы ГТО

Министерство спорта РФ утвердило новые требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

В рамках документа вместо существовавших 11 возрастных ступеней для сдачи ГТО появилось 18. Таким образом, для детей и молодежи с 6 до 19 лет установлены двухлетние временные отрезки между ступенями, а для граждан старше 20 лет — пятилетние.

При этом помимо возрастных поправок изменения коснулись показателей ГТО и внешнего вида вручаемых значков.