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1 час назад

Минспорта утвердил новые нормы ГТО

Парламентская газета

Министерство спорта РФ утвердило новые требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Минспорта утвердил новые нормы ГТО
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В рамках документа вместо существовавших 11 возрастных ступеней для сдачи ГТО появилось 18. Таким образом, для детей и молодежи с 6 до 19 лет установлены двухлетние временные отрезки между ступенями, а для граждан старше 20 лет — пятилетние.

При этом помимо возрастных поправок изменения коснулись показателей ГТО и внешнего вида вручаемых значков.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе начали разработку инициативы для повышения эффективности ГТО и совершенствования ее правового регулирования. Для этого, по мнению председателя Комитета палаты по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, необходимо создать федеральный стандарт реализации комплекса ГТО.

Около спорта,Дмитрий Свищев,Минспорт России,Госдума,
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