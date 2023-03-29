В Белоруссии прокомментировали критерии МОК по допуску спортсменов

Национальный олимпийский комитет Белоруссии прокомментировал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В Белоруссии заявили, что рассматривают рекомендации МОК как попытку исправить дискриминационное решение 2022 года и найти выход из сложившейся ситуации. При этом они выразили несогласие с запретом на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях и принадлежность к силовым ведомствам. В НОК назвали решение дискриминационным.

28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Отмечалось, что запрет на использование национальной символики, проведение соревнований в этих странах также продолжает действовать.