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23 минуты назад

В Белоруссии прокомментировали критерии МОК по допуску спортсменов

Lenta.ru

Национальный олимпийский комитет Белоруссии прокомментировал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Белоруссии прокомментировали критерии МОК по допуску спортсменов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Белоруссии заявили, что рассматривают рекомендации МОК как попытку исправить дискриминационное решение 2022 года и найти выход из сложившейся ситуации. При этом они выразили несогласие с запретом на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях и принадлежность к силовым ведомствам. В НОК назвали решение дискриминационным.

28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Отмечалось, что запрет на использование национальной символики, проведение соревнований в этих странах также продолжает действовать.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Около спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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