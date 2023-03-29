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38 минут назад

В МОК прокомментировали связь Позднякова с военными структурами

Матч ТВ

Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе заседания исполкома не обсуждал связь главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и члена МОК Елены Исинбаевой с российскими военными структурами, заявил представитель МОК Марк Адамс.

В МОК прокомментировали связь Позднякова с военными структурами
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник исполком МОК рекомендовал федерациям в случае допуска россиян до международных стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах и исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.

— Мы не обсуждали эту связь (с российской армией). Мы посоветовали федерациям создать независимую комиссию, которая должна заниматься этим вопросом. Но конкретно это мы не обсуждали, — сказал Адамс на пресс конференции.

Поздняков в 2019 году был включен в комиссию МОК по олимпийской программе. Он и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева имеют воинские звания.

Около спорта,Марк Адамс,Станислав Поздняков,
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