Польша озвучила требование к российским спортсменам для участия в турнирах

Польша потребует от российских спортсменов осудить специальную военную операцию на Украине для участия в Европейских играх. Как сообщает РИА Новости, министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук заявил, что от атлетов потребуют подписать соответствующее заявление.

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Во вторник, 28 марта, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований россиян и белорусов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции. Исполком организации предложил сохранить ограничения для спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности, а также для команд из России и Белоруссии.

«Пусть они подпишут заявление, что выступают против военных преступлений…. Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то, думаю, что это будет являться свидетельством моральности, и он может участвовать в соревнованиях», — заявил Бортничук.

По его словам, заявление «отделит зерна от плевел», подписать такой документ потребуют от российских спортсменов для участия в любых соревнованиях на территории Польши.

Он также добавил, что Польша собирается шантажировать МОК бойкотом Олимпийских игр из-за возможного участия в них россиян. По словам Бортничука, организация «этого боится».