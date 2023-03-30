$76.45+0.1482.39-0.75
21 минуту назад

Польша озвучила требование к российским спортсменам для участия в турнирах

Никита Бородкин

Польша потребует от российских спортсменов осудить специальную военную операцию на Украине для участия в Европейских играх. Как сообщает РИА Новости, министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук заявил, что от атлетов потребуют подписать соответствующее заявление.

Польша озвучила требование к российским спортсменам для участия в турнирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник, 28 марта, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований россиян и белорусов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции. Исполком организации предложил сохранить ограничения для спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности, а также для команд из России и Белоруссии.

«Пусть они подпишут заявление, что выступают против военных преступлений…. Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то, думаю, что это будет являться свидетельством моральности, и он может участвовать в соревнованиях», — заявил Бортничук.

По его словам, заявление «отделит зерна от плевел», подписать такой документ потребуют от российских спортсменов для участия в любых соревнованиях на территории Польши.

Он также добавил, что Польша собирается шантажировать МОК бойкотом Олимпийских игр из-за возможного участия в них россиян. По словам Бортничука, организация «этого боится».

Напомним, что ранее решение осудил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что Варшава не собирается выполнять рекомендацию МОК, назвав решение организации «скандалом и предательством истинного духа спорта».

Около спорта,Камиль Бортничук,Матеуш Моравецкий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий