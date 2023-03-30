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1 час назад

Боец ММА Емельяненко о критериях МОК для допуска на ОИ-2024: они боятся русских!

Газета.Ru

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко высказался о критериях, выдвинутых Международным олимпийским комитетом, для допуска российских атлетов на Игры 2024 года в Париже.

По его словам, МОК поступает подло, ограничивая право спортсменов участвовать в соревнованиях по национальному признаку.

"Я много раз говорил, что спорт вне политики. Олимпийцы могут всю жизнь положить ради того, чтобы выступить хотя бы на одной Олимпиаде, а не допускать их до соревнований лишь потому что они русские, - это самая настоящая подлость!

Они просто боятся русских, боятся дать им трибуну для побед и высказываний! Это слабость и трусость, к которой мы, к сожалению, стали привыкать", - приводит слова Емельяненко "Матч ТВ".

Напомним, что Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа будущего года.

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Ранее сообщалось, что двукратный чемпион олимпийских игр Дмитрий Васильев призвал российских атлетов отказаться от участия в ОИ-2024

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