Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко высказался о критериях, выдвинутых Международным олимпийским комитетом, для допуска российских атлетов на Игры 2024 года в Париже.
По его словам, МОК поступает подло, ограничивая право спортсменов участвовать в соревнованиях по национальному признаку.
"Я много раз говорил, что спорт вне политики. Олимпийцы могут всю жизнь положить ради того, чтобы выступить хотя бы на одной Олимпиаде, а не допускать их до соревнований лишь потому что они русские, - это самая настоящая подлость!
Они просто боятся русских, боятся дать им трибуну для побед и высказываний! Это слабость и трусость, к которой мы, к сожалению, стали привыкать", - приводит слова Емельяненко "Матч ТВ".
Напомним, что Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа будущего года.
Ранее сообщалось, что двукратный чемпион олимпийских игр Дмитрий Васильев призвал российских атлетов отказаться от участия в ОИ-2024