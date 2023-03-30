"Я много раз говорил, что спорт вне политики. Олимпийцы могут всю жизнь положить ради того, чтобы выступить хотя бы на одной Олимпиаде, а не допускать их до соревнований лишь потому что они русские, - это самая настоящая подлость!



Они просто боятся русских, боятся дать им трибуну для побед и высказываний! Это слабость и трусость, к которой мы, к сожалению, стали привыкать", - приводит слова Емельяненко "Матч ТВ".