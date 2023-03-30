В Олимпийском совете Азии поддержали условия МОК по возвращению россиян

«Участники форума спортсменов ОСА обсудили олимпийские ценности и принципы недискриминации, выразив решительную поддержку тому, что спортсмены должны иметь доступ к спорту и соревнованиям без какой-либо дискриминации.



Что касается участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, представители ОСА и азиатских спортсменов рекомендовали, чтобы их повторное выступление на международных соревнованиях сопровождалось чёткими условиями: отсутствие представителей российских или белорусских государственных органов, строгий нейтралитет (без флага или национальной символики), соблюдение антидопинговых правил. Все эти условия были включены в рекомендации МОК», — приводит заявление OCA сайт организации.