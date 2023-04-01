Сбившая школьницу на переходе жена хоккеиста «Северстали» отделалась штрафом

Жена нападающего «Северстали» Яна Вовченко-Александрова, сбившая школьницу на пешеходном переходе, получила штраф 2,5 тысячи рублей, Об этом женщина сама рассказала в соцсетях, сообщает «Чемпионат».

Фото: «ВКонтакте» «ВКонтакте»

ДТП произошло в конце февраля в Череповце. Вовченко-Александрова, находясь за рулем автомобиля, выехала на зебру и сбила школьницу, переходившую дорогу. Школьнице оказали помощь прохожие и жена хоккеиста. Девочку госпитализировали, на её теле оказались кровоподтёк и ссадина.

«Дело закрыто. Мне дали штраф за непропуск пешехода на пешеходном переходе», - заявила Вовченко-Александрова.

По ее словам, она не причинила никакого вреда здоровью девочки и не заслуживает более серьезного наказания — «не за что».

Жена хоккеиста добавила, что судебная экспертиза признала травмы школьницы не вредящими здоровью.

В итоге Вовченко-Александрова заплатить штраф 2,5 тыс. рублей. Моральная компенсация жертве ДТП не положена, но женщина пообещала возместить моральный вред, потому что «ребёнок переживал, страдал».