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1 час назад

Сбившая школьницу на переходе жена хоккеиста «Северстали» отделалась штрафом

Майк Габриелян

Жена нападающего «Северстали» Яна Вовченко-Александрова, сбившая школьницу на пешеходном переходе, получила штраф 2,5 тысячи рублей, Об этом женщина сама рассказала в соцсетях, сообщает «Чемпионат».

Сбившая школьницу на переходе жена хоккеиста «Северстали» отделалась штрафом
Фото: «ВКонтакте»«ВКонтакте»

ДТП произошло в конце февраля в Череповце. Вовченко-Александрова, находясь за рулем автомобиля, выехала на зебру и сбила школьницу, переходившую дорогу. Школьнице оказали помощь прохожие и жена хоккеиста. Девочку госпитализировали, на её теле оказались кровоподтёк и ссадина.

«Дело закрыто. Мне дали штраф за непропуск пешехода на пешеходном переходе», - заявила Вовченко-Александрова.

По ее словам, она не причинила никакого вреда здоровью девочки и не заслуживает более серьезного наказания — «не за что».

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Жена хоккеиста добавила, что судебная экспертиза признала травмы школьницы не вредящими здоровью.

В итоге Вовченко-Александрова заплатить штраф 2,5 тыс. рублей. Моральная компенсация жертве ДТП не положена, но женщина пообещала возместить моральный вред, потому что «ребёнок переживал, страдал».

Ранее женщина-водитель Ford Focus врезалась в столб и погибла, пытаясь скрыться от патрульного автомобиля ДПС в Петербурге.

Около спорта,ГИБДД,
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