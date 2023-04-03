На Украине намерены ввести меры за участие в турнирах с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины подготовило проект постановления о лишении спортивных федераций статуса национальных за участие их атлетов в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, помимо этого Министерство молодежи и спорта Украины прорабатывает вопрос поддержки нацфедераций на случай штрафных санкций от международный организаций за бойкот турниров. Также обсуждается применение персональных экономических и других ограничительных мер в отношении спортивных федераций и ее членов за совершение создающих реальные или потенциальные угрозы интересам Украины действий.