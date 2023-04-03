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На Украине намерены лишать спортсменов господдержки за участие в турнирах с россиянами

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Министерство молодежи и спорта Украины подготовило проект постановления о лишении спортивных федераций статуса национальных за участие их атлетов в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

На Украине намерены ввести меры за участие в турнирах с россиянами
© РИА Новости

По данным агентства, помимо этого Министерство молодежи и спорта Украины прорабатывает вопрос поддержки нацфедераций на случай штрафных санкций от международный организаций за бойкот турниров. Также обсуждается применение персональных экономических и других ограничительных мер в отношении спортивных федераций и ее членов за совершение создающих реальные или потенциальные угрозы интересам Украины действий.

Разработка постановления ведется совместно со Службой безопасности страны.

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