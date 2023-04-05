МОК: лишение федераций господдержки нанесет ущерб украинским спортсменам

"Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую так яростно осуждает МОК. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут выступать и в каких международных соревнованиях они должны принимать участие. В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества", - говорится в заявлении пресс-службы МОК.