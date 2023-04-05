МОК: лишение федераций господдержки нанесет ущерб украинским спортсменам

Лишение спортивных федераций Украины статуса национальных и финансового обеспечения в случае участия их спортсменов в международных соревнованиях с гражданами России и Белоруссии ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта и может нанести ущерб украинскому сообществу спортсменов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Международного олимпийского комитета (МОК) в среду.
3 апреля Министерство молодежи и спорта Украины предложило лишать спортивные федерации страны статуса национальных и финансового обеспечения в случае участия их спортсменов в соревнованиях с россиянами и белорусами.
"Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую так яростно осуждает МОК. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут выступать и в каких международных соревнованиях они должны принимать участие. В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества", - говорится в заявлении пресс-службы МОК.
31 марта член исполкома Национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов, являющийся министром кабинета министров Украины, заявил, что спортсмены с Украины не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.