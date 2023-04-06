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31 минуту назад

Российские хоккеисты поучаствовали в акции в поддержку ЛГБТ

Мария Иванова

Российские игроки клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин и Егор Афанасьев приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества перед одним из матчей. Об этом сообщает The Tennessean.

Российские хоккеисты поучаствовали в акции в поддержку ЛГБТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Акция прошла перед игрой «Нэшвилл Предаторз» с «Вегас Голден Найтс». Игроки «Нэшвилла» вышли на раскатку в джерси с ЛГБТ-символикой, в том числе и Тренин с Афанасьевым, подчеркивает издание.

Тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс заявил, что акцию предварительно обсудили с игроками и «все ребята были согласны».

Ранее игрок клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ во время раскатки перед матчем с «Анахайм Дакс». В рамках акции игроки «Филадельфия Флайерз» надели кофты c радужными номерами и использовали клюшки, обмотанные радужной лентой.

Кофты и клюшки планировали продать с аукциона, а вырученные средства — направить на благотворительность и усилия по развитию хоккея в различных сообществах.

Проворов отмечал, что уважает выбор каждого, а его выбор — «оставаться верным себе и своей религии».

Около спорта,Джон Хайнс,Яков Тренин,Иван Проворов,
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