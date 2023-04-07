В полиции Екатеринбурга прокомментировали дебош Александра Емельяненко

Сотрудники полиции, направленные к автобусу, возле которого собралось большое количество людей, желающих сфотографироваться с одним из пассажиров, по прибытии на место не выявили каких-либо противоправных действий. При их присутствии не совершалось ничего, что можно было бы квалифицировать как нарушение административного или уголовного кодекса. В данном случае никаких оснований для проверки у нас нет. Если у граждан есть информация, которая может представлять интерес для правоохранительных органов, — обращайтесь к нам. Это конституционное право каждого гражданина», — приводит слова представителя МВД РФ «Чемпионат».