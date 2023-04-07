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Полиция Екатеринбурга отреагировала на информацию о дебоше Александра Емельяненко

В пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу отреагировали на информацию о дебоше с участием известно российского бойца ММА Александра Емельяненко.

В полиции Екатеринбурга прокомментировали дебош Александра Емельяненко
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«Правоохранительные органы всегда работают по факту совершения преступления. Если появилось заявление о противоправном деянии, то оно регистрируется и по нему проводится проверка. Это делается вне зависимости от того, кем является обвиняемый человек — закон равен для всех. В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово заявлений от граждан или организаций не поступало.

Сотрудники полиции, направленные к автобусу, возле которого собралось большое количество людей, желающих сфотографироваться с одним из пассажиров, по прибытии на место не выявили каких-либо противоправных действий. При их присутствии не совершалось ничего, что можно было бы квалифицировать как нарушение административного или уголовного кодекса. В данном случае никаких оснований для проверки у нас нет. Если у граждан есть информация, которая может представлять интерес для правоохранительных органов, — обращайтесь к нам. Это конституционное право каждого гражданина», — приводит слова представителя МВД РФ «Чемпионат».

В декабре 2022 года состоялся последний на данный момент бой Александра Емельяненко. Его соперником был блогер Святослав Коваленко. Этот бой завершился победой последнего раздельным решением судей.

В предпоследнем поединке Емельяненко уже через 12 секунд был нокаутирован Вячеславом Дациком. Тот бой также проходил по правилам бокса.

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