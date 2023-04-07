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1 час назад

Кержаков рассказал, почему решил уехать из России

Лера Букина

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков раскрыл в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном подробности своего отъезда из России.

Он заявил, что соответствующее решение было принято осенью прошлого года. Вместе с тем он подчеркнул, что это не эмиграция.

«Нам хотелось поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени», — отметил Кержаков.

Он заявил, что уехать из страны его побудила тяжелая ситуация в России, которая сложилась осенью. Бывший форвард «Зенита» рассказал, что он ежедневно читал новости, а потом к нему «пришло осознание масштабности всего, что происходит».

Кержаков заявил, что он и его супруга поняли, что нужно уезжать, заявил Кержаков. Он также признался в том, что испытывает страх от происходящего.

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Кержаков является одним из лучших футболистов в истории России. Он признан лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В общей сложности ему удалось забить 30 голов.

Около спорта,Видео,Александр Кержаков,Владимир Путин,
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