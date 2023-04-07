$79.50+0.1487.10+0.37
49 минут назад

Винер заявила, что спортсмены из России должны участвовать на соревнованиях в любом статусе

Елена Прошина

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что спортсмены из России должны участвовать в международных соревнованиях, даже если придётся выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщает ТАСС.

Винер цитатой из «Фауста» оценила возможность выступать без флага
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Винер напомнила, что раньше российские спортсмены уже выступали под нейтральным флагом. Она также процитировала драму Гёте «Фауст».

«"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". Спортсмены должны выступать в любом случае, все равно будем работать, у нас все хорошо», – заявила она.

Напомним, что 28 марта Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований, если они будут выступать строго в нейтральном статусе. Кроме того, до соревнований будут допущены только те спортсмены, которые не делали публичных заявлений в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами России.

Как Россию исключили из спорта

Ранее Винер подала апелляцию на отстранение от международных соревнований.

Около спорта,Ирина Винер,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий