Винер цитатой из «Фауста» оценила возможность выступать без флага

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что спортсмены из России должны участвовать в международных соревнованиях, даже если придётся выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщает ТАСС.
Винер напомнила, что раньше российские спортсмены уже выступали под нейтральным флагом. Она также процитировала драму Гёте «Фауст».
«"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". Спортсмены должны выступать в любом случае, все равно будем работать, у нас все хорошо», – заявила она.
Напомним, что 28 марта Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований, если они будут выступать строго в нейтральном статусе. Кроме того, до соревнований будут допущены только те спортсмены, которые не делали публичных заявлений в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами России.
Ранее Винер подала апелляцию на отстранение от международных соревнований.