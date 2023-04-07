Винер цитатой из «Фауста» оценила возможность выступать без флага

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что спортсмены из России должны участвовать в международных соревнованиях, даже если придётся выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщает ТАСС.

«"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". Спортсмены должны выступать в любом случае, все равно будем работать, у нас все хорошо», – заявила она.

Напомним, что 28 марта Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований, если они будут выступать строго в нейтральном статусе. Кроме того, до соревнований будут допущены только те спортсмены, которые не делали публичных заявлений в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами России.