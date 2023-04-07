Кержаков рассказал о потере 10 миллионов долларов

«При разводе со своей второй женой я оставил ей такую сумму денег – сыну уже было два года тогда, – то если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до своего совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц», – рассказал футболист.