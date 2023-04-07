Кержаков рассказал о потере 10 миллионов долларов
Российский футболист и тренер Александр Кержаков заявил, что потерял 10 миллионов долларов. Об этом спортсмен рассказал в интервью Youtube-каналу Nobel.
По словам Кержакова, столь внушительную сумму он потерял из-за развода и неудачного вклада. Сначала спортсмен вложился в нефтеперерабатывающий завод в Воронеже, но потерял на этом 330 миллионов рублей. Вторая крупная финансовая потеря произошла при разводе со второй женой.
«При разводе со своей второй женой я оставил ей такую сумму денег – сыну уже было два года тогда, – то если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до своего совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц», – рассказал футболист.
Кержаков также добавил, что сейчас никак не может изменить свою финансовую ситуацию, но при этом надеется, что эта история послужит для кого-то примером.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Кержакова об отъезде.