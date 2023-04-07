Губерниев прокомментировал слова Кержакова об отъезде из России

«Это не эмиграция, просто была возможность уехать, и мы поняли, что из за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где то далеко. Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что то объяснить, но не нахожу ответов», – рассказал он.