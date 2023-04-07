Губерниев прокомментировал слова Кержакова об отъезде из России

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова футболиста и тренера Александра Кержакова о том, что он уехал из России из-за страха. Об этом Губерниев написал в своём Telegram-канале.
«Кержаков… Уехал и уехал. Каждый человек имеет право на собственное мнение. И каждый сам выбирает свой путь», – написал он.
Губерниев также добавил, что считает Кержакова замечательным спортсменом и человеком, а также пожелал тому здоровья и удачи.
Ранее Александр Кержаков дал интервью, в котором признался, что покинул Россию из-за обстановки в стране.
«Это не эмиграция, просто была возможность уехать, и мы поняли, что из за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где то далеко. Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что то объяснить, но не нахожу ответов», – рассказал он.