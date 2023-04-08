РУСАДА в 2023 году взяло у спортсменов более 2 700 допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля взяли у российских спортсменов 853 пробы в минувшем месяце. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает ТАСС.
«В марте были отобраны 853 пробы», - сказали в агентстве.
Там добавили, что за три месяца РУСАДА взяло 2 713 проб (899 - в январе, 961 - в феврале).
В прошлом году план по допинг-тестированию был выполнен (11 053 пробы). При этом из-за антироссийских санкций организация испытывала трудности с логистикой и оплатой контрагентам.
В марте 2022 года РУСАДА заключило договор с Турецкой антидопинговой лабораторией, имеющей аккредитацию WADA. Это было необходимо из-за ограничения полетов в Европу. Благодаря соглашению россияне могут вовремя проводить анализ проб.
Ранее стало известно, что РУСАДА в 2022 году получило от спортсменов 78 запросов на терапевтическое использование запрещенных препаратов и методов для лечения.