Глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам. Ее слова приводит Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через визовые отделы влиять на то, действительно ли россияне будут участвовать», — заявила она.

Фезер отметила, что если в Германии будут проводиться соревнования, то государство сможет определять состав участников.

Вместе с тем, политик выступила против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян.

«Это нанесет ущерб нашим атлетам, которые уже давно стремятся к достижению спортивных целей», — подчеркнула она.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших СВО. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.