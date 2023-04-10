Роднина прокомментировала угрозы отказа в выдаче виз россиянам от Германии

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая пригрозила отказать в визах российским спортсменам в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их до соревнований.
«Мне кажется, это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки. МОК — международная неправительственная организация. Как правительства не могут ничего указывать МОК, так и МОК им. МОК работает в согласовании с международными федерациями, особенно с олимпийскими.
Ни разу за всю свою жизнь не видела, чтобы кто-то принимал положительные решения для россиян или, в свое время, спортсменов из СССР. В лучшем случае не нарушают международное право», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.