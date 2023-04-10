Роднина прокомментировала угрозы отказа в выдаче виз россиянам от Германии

«Мне кажется, это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки. МОК — международная неправительственная организация. Как правительства не могут ничего указывать МОК, так и МОК им. МОК работает в согласовании с международными федерациями, особенно с олимпийскими.



Ни разу за всю свою жизнь не видела, чтобы кто-то принимал положительные решения для россиян или, в свое время, спортсменов из СССР. В лучшем случае не нарушают международное право», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».