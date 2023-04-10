Тарасова раскритиковала главу МВД Германии за слова о российских спортсменах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер за угрозы отказать в предоставлении виз спортсменам из России.

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«У меня просто нет слов. Я удивлена и возмущена подобными заявлениями! Даже не хочется об этом сейчас говорить», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) разослал рекомендации всем международным спортивным федерациям отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях.