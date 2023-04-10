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25 минут назад

Тарасова раскритиковала главу МВД Германии за слова о российских спортсменах

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер за угрозы отказать в предоставлении виз спортсменам из России.

Тарасова раскритиковала главу МВД Германии за слова о российских спортсменах
Фото: BetassistBetassist

«У меня просто нет слов. Я удивлена и возмущена подобными заявлениями! Даже не хочется об этом сейчас говорить», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) разослал рекомендации всем международным спортивным федерациям отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях.

Однако 25 января 2023 года исполком МОК объявил, что намерен рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В итоге 28 марта данное решение было принято с рядом условий.

Около спорта,Нэнси Фезер,Татьяна Тарасова,
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