Журова привела в пример Лукашенко после угроз Германии отказать в выдаче виз россиянам

Журова привела в пример Лукашенко после угроз Германии отказать в выдаче виз российским атлетам
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая пригрозила отказать в визах российским спортсменам в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их до соревнований.
«Даже и не сомневалась в этом! Говорила ранее, что МОК может допустить нас под нейтральным флагом, но все страны начнут отказывать российским спортсменам в визах. Они имеют на это право.
Что мы им, ноту напишем? Германия, как и другие страны, сразу скажет МОК, что спортсмены из России угрожают безопасности страны. Сам же Олимпийский комитет перед нами и нашими спортсменами чист, а вот эти страны…
Похожий cлучай был и c президентом Белоруccии Алекcандром Лукашенко. МОК дал ему аккредитацию, а Великобритания не разрешила ему въезд в cтрану. А это, на cекундочку, президент cтраны! То еcть европейцы могут отказать даже ему, что говорить о cпортcменах?
Мы можем cейчаc переломать вcем копья, начать отcтаивать интереcы, а итог будет один — нам запретят въезд в cтрану и не выдадут визу. Еcли cейчаc это cделала Германия, то за ней потянутcя и другие cтраны.
Азиатские государства не последуют этой тенденции, а вот вся Европа сразу это сделает. Они никому не дадут визу, что и следовало всем нам ожидать», — цитирует Журову Sport24.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.