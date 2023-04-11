Вяльбе отказалась помогать готовым подписать декларацию против СВО спортсменам

«Я за то, чтобы каждый сам принимал решение. Но я уверена, что 99,99% российских спортсменов не станут подписывать отказную декларацию и выступать без национальной символики.



Если же кто-то это сделает, то для меня он будет предателем и не получит никакой помощи», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».