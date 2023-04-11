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40 минут назад

Вяльбе: если российские спортсмены заполнят отказную декларацию, они станут предателями

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Атлетам поставили ультиматум.

Вяльбе отказалась помогать готовым подписать декларацию против СВО спортсменам
Фото:  «Чемпионат» «Чемпионат»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что российских спортсменов просят подписать декларацию против СВО для допуска к соревнованиям.

«Я за то, чтобы каждый сам принимал решение. Но я уверена, что 99,99% российских спортсменов не станут подписывать отказную декларацию и выступать без национальной символики.

Если же кто-то это сделает, то для меня он будет предателем и не получит никакой помощи», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе только тех российских спортсменов, который выступили против спецоперации. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что критерии МОК по допуску российских спортсменов неправомерны.

Около спорта,Елена Вяльбе,Олег Матыцин,
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