Вяльбе отказалась помогать готовым подписать декларацию против СВО спортсменам

Атлетам поставили ультиматум.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что российских спортсменов просят подписать декларацию против СВО для допуска к соревнованиям.
«Я за то, чтобы каждый сам принимал решение. Но я уверена, что 99,99% российских спортсменов не станут подписывать отказную декларацию и выступать без национальной символики.
Если же кто-то это сделает, то для меня он будет предателем и не получит никакой помощи», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе только тех российских спортсменов, который выступили против спецоперации. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что критерии МОК по допуску российских спортсменов неправомерны.